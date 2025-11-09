За год число курильщиков сократилось на 2,5%

В Свердловской области больше 10% жителей – курильщики. Таковы данные минздрава региона: из 1,3 млн прошедших диспансеризацию в этом году курят 156 тысяч человек. При этом число курильщиков сократилось по сравнению с прошлым годом – тогда их было 12,5%. По каким причинам, не уточняется.

«Курение является одной из основных причин инфарктов, инсультов, пневмонии и бесплодия, а также провокатором злокачественных новообразований. Самым явным следствием курения является рак лёгких. Особенно эта взаимосвязь касается мужчин, которые в среднем на протяжении 30 лет ежедневно выкуривают пачку сигарет. Курение также увеличивает риск развития рака почек и мочевого пузыря, пищевода, желудка, кишечника, печени, молочной железы, предстательной железы. По итогам профилактических мероприятий за 9 месяцев текущего года свердловские медики впервые выявили у жителей региона более 14 тысяч патологий лёгких. В рамках второго этапа при дообследовании на КТ диагностированы ещё почти 1,2 тысячи заболеваний бронхолёгочной системы. Среди 2,6 тысячи выявленных случаев злокачественных новообразований у 198 жителей Свердловской области подтвердили рак трахеи, бронхов, лёгкого», – сообщили в минздраве региона.

