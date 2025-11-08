Пол Екатеринбургом крупный пожар – сгорел склад стройматериалов

В поселке Медном под Екатеринбургом произошел крупный пожар. Там загорелся склад стройматериалов. По состоянию на 20:00 субботы площадь пожара составляла 800 квадратных метров. «На месте работают 12 единиц спецтехники и 40 человек личного состава», – сообщили в региональном управлении МЧС России.



Спустя час огонь удалось локализовать, а к часу ночи по местному времени было ликвидировано и открытое горение. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube