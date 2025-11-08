российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 9 ноября 2025, 02:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Пол Екатеринбургом крупный пожар – сгорел склад стройматериалов

Фото ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке Медном под Екатеринбургом произошел крупный пожар. Там загорелся склад стройматериалов. По состоянию на 20:00 субботы площадь пожара составляла 800 квадратных метров. «На месте работают 12 единиц спецтехники и 40 человек личного состава», – сообщили в региональном управлении МЧС России.

Спустя час огонь удалось локализовать, а к часу ночи по местному времени было ликвидировано и открытое горение. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,