Из-за снега трассу Пермь-Екатеринбург закрыли – фуры не могут проехать

Трассу Р-242 Екатеринбург-Пермь временно перекрыли для движения на значительном участке, сообщили в Уралуправтодоре.

«В связи с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями (снег, мокрый снег, зимняя скользкость) вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург, участок км 160+046 – км 352+424 с 10:00 (мск) 09.11.2025 года до приведения проезжей части в нормативное состояние и окончания неблагоприятных погодных явлений», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Уже до этого на дороге скапливались пробки, несмотря на то, что на трассе снегоуборка ведется круглосуточно. Однако на свердловском участке работают всего 9 единиц техники.

Затруднения были на 301-312 км – на подъем в гору буксуют грузовики, а также на участке 271-288 км по той же причине.

«Оказавшихся в сложной ситуации на федеральной дороге (если случилась поломка в непогоду, кончилось топливо) просим звонить по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора 8-800-200-63-06», – сообщили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

