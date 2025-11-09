Водитель погиб при попытке обгона на скользкой дороге – торопился в аэропорт

Сегодня около 7 часов утра на 22-м километре ЕКАД в районе Березовского случилось смертельное ДТП. «Лада Гранта» пересекла сплошную линию и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Ливан». Проезжая часть из-за погодных условий была скользкой, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель «Лады Гранты» погиб на месте. Автоинспекторы установили его личность: это 56-летний житель Верхнего Тагила. Его водительский стаж составлял 34 года. В салоне «Лады» находились два пассажира: 50-летний мужчина и 45-летняя женщина, также из Верхнего Тагила. Они отказались от госпитализации после осмотра медиками скорой. По словам пассажиров, они направлялись в аэропорт.

Водитель «Ливана», 28-летний житель Верхней Пышмы, попал в больницу с переломом ноги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

