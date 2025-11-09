40 человек эвакуировались при пожаре в жилом доме на Уралмаше

В Екатеринбурге сегодня днем произошел взрыв с последующим пожаром в многоквартирном доме по улице Ломоносова. На площади 40 квадратных метров горело имущество в квартире, сообщили в МЧС. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек. Пострадавших нет.

На место прибыли 8 пожарных машин. Спасатели потушили пожар за 35 минут. В МЧС уточнили, что информация о взрыве газовоздушной смеси не подтвердилась. Сотрудники газовой службы не зафиксировали утечку газа. Однако в квартире деформированы оконные рамы (взрыв также слышали очевидцы), поэтому специалисты продолжают искать причину произошедшего.

На данный момент все жильцы вернулись в свои квартиры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube