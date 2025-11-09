На Земле ждут мощную магнитную бурю после сильнейшей вспышки на Солнце

На Солнце в воскресенье днем была зарегистрирована вспышка высшего балла X1.79. Коронарная масса направляется прямо к Земле, так как взрыв произошел на линии звезда-планета. «Центр вспышки смещён в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», – сообщили а Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые также уточнили, что взрыв частично разрушил крупный протуберанец, что может дополнительно увеличить массу плазменного облака, которое летит к Земле.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»