На Земле ждут мощную магнитную бурю после сильнейшей вспышки на Солнце

На Солнце в воскресенье днем была зарегистрирована вспышка высшего балла X1.79. Коронарная масса направляется прямо к Земле, так как взрыв произошел на линии звезда-планета. «Центр вспышки смещён в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», – сообщили а Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые также уточнили, что взрыв частично разрушил крупный протуберанец, что может дополнительно увеличить массу плазменного облака, которое летит к Земле.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube