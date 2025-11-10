Телефонных коллекторов наказали за звонки должнику

Микрофинансовую организацию наказали за телефонные атаки клиента – ему позвонили 411 раз, чтобы вернул долг. На это мужчина пожаловался в ГУФССП России по Свердловской области. Ведомство провело проверку и выяснило, что кредиторы оказывали психологическое давление на своего клиента, совершив за два месяца 411 телефонных звонков. «Это является нарушением Федерального закона № 230-ФЗ, четко регламентирующего допустимое количество телефонных звонков по вопросам возврата просроченной задолженности», – сообщили в ведомстве.

Микрофинансовая организация привлечена к административной ответственности и заплатит штраф – 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

