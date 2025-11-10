На Урале резко подорожали огурцы

В Свердловской области резко взлетели цены на свежие огурцы. Всего за неделю цена на них поднялась на 13,5% и составила в среднем 145 рублей за килограмм, сообщили в Свердловскстате.

Некоторые другие овощи тоже стали дороже, но не настолько. Капуста стоит 30 рублей, свекла – 32, помидоры – 215.

Кроме овощей, на прошлой неделе немного подорожали рис, вермишель, макароны. При этом на 1% снизились цены на яйца (90 рублей), сахар (69,5 руб.), яблоки (153 руб.).

Екатеринбург, Елена Владимирова

