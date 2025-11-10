Почти четверть уральцев зарабатывают меньше 45 тысяч в месяц

Почти четверть жителей Свердловской области, 23,6%, получают зарплату меньше 45 тысяч рублей в месяц. Такую информацию приводит РИА «Новости» в рейтинге регионов по уровню зарплат.

У северных соседей людей с такими низкими зарплатами гораздо меньше: в ЯНАО – 3,1%, в ХМАО – 3%. В Челябинской области меньше 45 тысяч зарабатывают 28,5%, в Тюменской – 20,7%. Больше всего людей с низкими доходами в Курганской области – 37,7%. В целом по России меньше 45 тысяч рублей получают 24,5%.

При этом на севере УрФО гораздо выше доля работников, которые получают более 200 тысяч рублей в месяц. На Ямале таких 24,7%, в ХМАО – 12%. В Свердловской области людей с такой зарплатой 4,7%, в Челябинской – 2,7%, в Тюменской – 6,4%, в Курганской – 1,8%. В целом по России больше 200 тысяч получают 7,5%.

Зарплата большинства жителей Свердловской области составляет от 47 до 102 тысяч, в целом по России – от 46 до 115 тысяч.

Екатеринбург, Елена Владимирова

