Житель Кушвы устроил свалку возле своего дома, игнорируя иски и штрафы

Кушвинский городской суд обязал местного жителя убрать стихийную мусорную свалку, которую мужчина устроил неподалеку от своего дома. Среди хлама – старые автомобили и запчасти, сломанная мебель, строительный мусор, пластиковые и металлические конструкции, а также траурные венки и навоз. Кучи мусора житель огородил забором из старых дверей.

Этого мужчину уже привлекали к административной ответственности за захламление территории – в пресс-службе суда отметили, что шесть лет назад суд рассматривал аналогичный иск к этому же ответчику. Тогда мужчина частично расчистил участок, но затем снова превратил его в огромную свалку.

С местным «плюшкиным» боролся и комитет по управлению муниципальным имуществом. От мужчины требовали убрать мусорные завалы, но он не реагировал. Муниципальные власти снова подали иск, предоставив суду фотографии свалки и акты обследования. Ответчик в суд не явился, поэтому дело было рассмотрено без него.

Суд полностью удовлетворил иск, обязав мужчину ликвидировать стихийную свалку. Также он должен заплатить в городской бюджет госпошлину в размере 3 тысяч рублей.

Кушва, Ангелина Сергеева

