Понедельник, 10 ноября 2025, 10:52 мск

Водитель на летних шинах вылетел на встречную полосу и попал в ДТП (ФОТО)

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром на 2-м километре автодороги Асбест – поселок Белокаменный 48-летний водитель автомобиля «Чанган» попал в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, мужчина ездил на летних шинах. Он не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Пострадали оба водителя, а также 42-летний пассажир автомобиля «Чанган».

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в период гололеда необходимо использовать зимние шины.

Асбест, Елена Владимирова

