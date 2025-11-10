Как увидеть самый красивый звездопад ноября – Леониды

На этой неделе начинается активность метеорного потока Леониды – одного из самых зрелищных звездопадов осени. Леониды достигнут пика 16-17 ноября, в темном небе можно будет увидеть до 15 метеоров в час. В этом году условия для наблюдения будут благоприятными, так как максимум активности потока произойдет за несколько дней до новолуния.

Прародительницей Леонид является комета Темпеля-Туттля. Ежегодно Земля проходит через ее пылевой «хвост», и в небе начинается звездопад. А каждые 33 года, при сближении кометы с Солнцем, есть возможность увидеть настоящий метеорный «ливень», который поражал людей в прошлых столетиях. К слову, следующий подобный всплеск активности Леонид прогнозируется 17 ноября 2033 года.

Радиант потока Леонид находится в созвездии Льва, но необязательно смотреть только на этот участок неба. Метеоры, летящие дальше от радианта, имеют длинные хвосты и лучше заметны в ночной темноте. Чтобы сполна насладиться астрономическим зрелищем, лучше выбрать место вдали от городских огней и смотреть на звездопад в полной темноте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

