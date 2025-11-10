Турнир Ural Dance Cup в Екатеринбурге собрал рекордное количество участников (ВИДЕО)

В Екатеринбурге состоялся 15-й турнир по бальным танцам Ural Dance Cup. Зрелищное и статусное мероприятие было организовано в отеле Hyatt Regency. На паркете выступили десятки танцевальных пар, в том числе чемпионы Европы и мира в разных категориях. Участников оценивали судьи высшего уровня, а за музыкальное сопровождение турнира отвечал живой оркестр.

Ural Dance Cup 8 ноября, Екатеринбург

«Это потрясающий турнир и мой самый любимый, потому что проходит на Урале. Для меня он особенный, потому что 15 лет назад я сама принимала участие в самом первом турнире. Сегодня у нас было рекордное количество выходов пар на паркет – более тысячи. Несмотря на то, что танцевальных турниров на Урале стало больше, наш турнир остается статусным. Ведь в нем принимают участие топовые пары», – рассказала организатор мероприятия Юлия Погребинская.

Один из судей, чемпион мира по сценическому танго Гаспар Гадой (Аргентина), отметил высокую организацию турнира: «Я впервые в Екатеринбурге, и с большим удовольствием участвую в таком шикарном празднике танца. Чтобы стать профессионалом в танцевальном направлении, нужно отнестись к этому занятию с большим уважением. Необходимо вложить много часов в тренировки, чтобы получить хороший результат».

Участницы турнира отметили, что для них танцы – не только замена фитнеса, но и своеобразная психотерапия и эмоциональный отдых от рутины. «Если раньше я заставляла себя идти в спортзал, чтобы держать тело в тонусе, то сейчас я не могу дождаться своих занятий по танцам. Это приносит столько эмоций, столько красоты, все эти наряды и макияж. Всем женщинам рекомендую попробовать ходить на танцы», – рассказала Мария Милонова.

Помимо выступлений участников турнира, зрители увидели шоу-номера чемпионских пар: Дениса Тагинцева и Анны Мельниковой, Эльдара Джафарова и Анны Сажиной, Гаспара Гадой и Евгении Самойловой, Андрея Ларина и Ульяны Максимкиной.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

