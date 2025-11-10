Уральцы открыли горнолыжный сезон: где уже можно покататься

В Свердловской области большинство горнолыжных комплексов открыли сезон. Пока из-за теплой погоды покататься можно только на небольших трассах.

Так, на «Уктусе» уже работает учебный склон протяженностью 450 метров. В этом году стоимость проката горнолыжного комплекта выросла на 350-450 рублей: в будни он обойдется в 1350 рублей, а в выходные – от 1250 рублей за два часа. Разовый подъемник на «Малой» трассе обойдется минимум в 180 рублей. Официально горнолыжный сезон на «Уктусе» стартует 15 ноября – в этот день в программе будут мастер-классы, бесплатные групповые занятия с инструкторами и джиб-контест (соревнования по скольжению на доске).

На горе Белой открыта для катания учебная трасса 2C длиной 490 метров. Арендовать горнолыжный комплект в будни можно за 1000 рублей на весь день, а в выходные и праздники цена составит 600 рублей в час. Стоимость подъемника варьирует от 100 до 120 рублей в зависимости от дня недели.

Открылся сезон и в ГЛК «Пильная Парк», там работает склон «Спортивный». Комплект инвентаря в выходные обойдется в 900 рублей за час, в будни – 900 рублей за целый день. Цена разового подъема – 180 рублей.

На прошлой неделе также стартовал горнолыжный сезон на ГЛК «Теплая» – можно прокатиться по учебной трассе протяженностью 450 метров. Главная особенность комплекса – бесплатный подъем на подъемниках в первые два часа работы, с 10:00 до 12:00. После этого разовый подъем обойдется всего в 110 рублей. Стоимость проката комплекта снаряжения в будни составляет 900 рублей за целый день, а в выходные – от 900 рублей за два часа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube