Началась запись в зимние детские лагеря

Сегодня, 10 ноября, началась запись детей в городские и загородные лагеря на время зимних каникул. Подать заявление можно будет в течение семи дней, до 17 ноября, через «Госуслуги», а также лично в МФЦ либо в образовательной организации.

Зимние смены будут длиться с 22 по 28 декабря. Неделя пребывания в загородном лагере обойдется от 6407,95 рублей, в городском – 1710,25 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

