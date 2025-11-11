Гаишники закрыли дорогу Екатеринбург – Реж – Алапаевск: там опасно (ФОТО)

Свердловская Госавтоинспекция временно закрыла движение для всех видов транспорта на автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск с 20 км по 30 км в оба направления.
Как сообщили в ГАИ, это произошло из-за неудовлетворительных дорожных условий – на трассе образовался снежный накат.
Дорогу откроют, когда ее приведут в безопасное для водителей состояние.
Автолюбителей просят отказаться от поездок по этому маршруту на личном транспорте до наступления благоприятных условий.
Екатеринбург, Елена Владимирова
