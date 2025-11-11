«Кофе там есть, но 10-15%», – шеф-бариста о пакетиках «три в одном»

Многие кофеманы пренебрегают пакетиками «три в одном», считая, что это химический коктейль с кофейными ароматизаторами. Что на самом деле входит в их состав и как приготовлен этот кофейный порошок, рассказал «Новому Дню» шеф-бариста сети кофеин «Французский пекарь» Данил Агафонов.

«Три в одном – это, скорее, кофейный компот, потому что в его составе – кофе, сахар и сушеное молоко. Кофе там есть, но 10-15%, остальное – добавки. Черный гранулированный растворимый кофе – это, по сути, тот же кофе, что и в кофейнях, просто сначала сваренный, потом высушенный специальным образом, после этого еще и растворенный в воде. Сказать, что это кофе, можно. Но другой вопрос, какое там зерно используется, какого качества и из каких стран», – отметил эксперт.

