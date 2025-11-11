Уралец подал в суд на фитнес-клуб, в котором не было горячей воды в душе

Житель Каменска-Уральского подал в суд на фитнес-клуб Bright Fit, потому что не смог после бассейна принять душ из-за отсутствия горячей воды.

Как сообщили в Свердловском управлении Роспотребнадзора, к участию в деле потребитель привлек специалиста надзорного ведомства. Эксперт в своем заключении указал, что по санитарным нормативам горячая вода в спортивных учреждениях быть должна.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с фитнес-клуба 5,9 тыс. рублей: стоимость двух дней посещения, неустойку за просрочку возврата денежных средств, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube