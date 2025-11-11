Бывший борец с коррупцией осужден за получение взятки в 30 млн рублей (ФОТО)

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему оперуполномоченному Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгению Мальцеву. Он признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2023 году фигурант узнал, что у его знакомого замдиректора строительной компании возникли сложности с проведением госэкспертизы проекта школы в селе Косулино. При этом Мальцев знал, что сметная документация не соответствовала установленным требованиям, а фактическая стоимость работ существенно отличалась от заявленной, но предложил решить вопрос за 200 млн рублей.

Фото: Свердловская облпрокуратура

В порядке аванса замдиректора строительной компании передал Мальцеву в квартире на Олимпийской набережной 30 млн рублей наличными в рюкзаке.

Суд назначил Мальцеву наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на 5 лет.

Взяткодателя освободили от уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

