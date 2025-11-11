Зайцы завершают сезонную линьку

В свердловских лесах завершается сезонная линька зайцев. По словам охотников, большинство зверьков уже сменили свой летний серый окрас на зимний белоснежный.

Период линьки у зайцев начинается в сентябре и в некоторых районах региона может продолжаться вплоть до декабря. На сегодняшний день в лесах на всей территории области ложится снег, поэтому побелевшим животным есть где прятаться от хищников. В летних шубках пока остались только молодые зайчата, но и они вскоре «переоденутся» в зимний вариант.

Охотники подмечают, что в нынешнем году зайцев много. Солидные популяции можно встретить преимущественно в лесных массивах. Меньше зайцев в центральной урбанизированной зоне Среднего Урала, а также в горных массивах, больше – в южной части региона и на севере.

Екатеринбург, Елена Васильева

