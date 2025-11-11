Уральцев зовут на встречу с замминистра экономики России – можно спрашивать что угодно

Жителей Екатеринбурга зовут на встречу заместителем министра экономического развития России Святославом Сорокиным. Она пройдет 27 ноября в рамках деловой программы форума «Города России: технологии лидерства».

«Это редкая возможность задать вопрос напрямую представителю федерального ведомства о развитии городов, стратегическом планировании, а также о мерах поддержки, которые помогают развивать территории», – сообщили организаторы форума.

Вопрос можно отправить заранее через онлайн-форму или дождаться сессии и сделать это лично.

Напомним, один из самых волнующих вопросов, связанных с федеральным финансированием Екатеринбурга, – это строительство второй ветки метро. Городские власти неоднократно заявляли, что без поддержки государственного бюджета построить новые станции не получится.

Екатеринбург, Елена Сычева

