Патент для рабочих-мигрантов в 2026 году подорожает с 7500 до 9500 рублей

Комитет по бюджету Свердловского заксо одобрил законопроект об увеличении в 2026 году коэффициента, с помощью которого рассчитывается стоимость патента на работу для иностранных граждан.

Как сообщили в пресс-службе заксо, согласно законопроекту, стоимость патента для иностранцев в 2026 году возрастет с 7500 до 9500 рублей в месяц. Ожидаемые поступления от этих платежей в бюджет Свердловской области составят порядка 4 млрд рублей.

В пояснительной записке говорится, что стоимость патента на 2026 год усилит защиту рынка труда Свердловской области, способствуя трудоустройству российских граждан. Вместе с тем предполагается, что стоимость патента останется на доступном для иностранцев уровне, что не повлечет роста числа мигрантов-нелегалов.

Для вычисления стоимости патента в правительстве умножили ожидаемую среднюю зарплату за 2026 год (101 139 рублей) на ставку НДФЛ (13%) и на коэффициент, учитывающий разницу в оплате труда иностранных работников и граждан РФ (0,72). Полученную сумму в 9467 рублей округлили до 9500.

В документе также приводится статистика за 2024-й и первое полугодие 2025 года. В 2024 году в Свердловской области иностранным гражданам оформлено 51 547 патентов, за 6 месяцев 2025 года – 37 350 патентов. Чаще всего на основании патентов на Урале работают граждане Таджикистана и Узбекистана. Около половины иностранных граждан трудятся в качестве подсобных рабочих, но в списке их профессий есть и другие – арматурщик, водитель автомобиля, грузчик, каменщик, комплектовщик, курьер, монтажник, повар, уборщик помещений, штукатур.

Стоимость патента в 2025 году на территориях различных субъектов РФ варьируется от 3113 до 17120 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

