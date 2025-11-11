Екатеринбургская дума приняла протест прокуратуры по киоскам

Екатеринбургская дума изменила положение об условиях размещения киосков, удовлетворив протест прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало убрать из документа дополнительные требования к участникам аукциона на получение торговых мест.

Так, в ранней редакции положения к аукциону не допускались предприниматели, которые имели задолженность по арендной плате или отказывались добровольно убирать нелегальный киоск. Прокуратура посчитала эти предписания незаконными. Мэрия Екатеринбурга внезапно согласилась.

«Мы полагаем возможным исключить эти два требования, потому что на практике они не работают. Если [у предпринимателей] есть задолженность, то на аукцион просто заявляются от имени других лиц», – прокомментировал на заседании думы директор городского департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин.

Депутаты также поддержали прокурорский протест и единогласно внесли изменения в положение, которое сами утверждали в марте 2020 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

