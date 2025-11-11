Больше половины уральцев намерены работать на пенсии

Больше половины уральцев – примерно 59% – собираются работать после достижения пенсионного возраста, об этом говорят результаты опроса портала hh.ru. Еще 9% не определились, но не исключают такой возможности.

В качестве главной мотивации опрошенные свердловчане, которые собираются продолжить работу, называют увеличение дохода на пенсии за счет зарплаты (так ответили 68% респондентов), на втором месте – соцпакет (о нем думают 41% опрошенных), 16% указали корпоративную пенсионную программу, а еще 15% – на расширенный полис ДМС.

«В разрезе профессий самую высокую заинтересованность в ДМС проявили сотрудники сфер «Управление персоналом, тренинги» (38%), «Высший и средний менеджмент» (31%), «Финансы, бухгалтерия» и «Информационные технологии» (по 29%), а корпоративная пенсионная программа больше остальных влияет на мотивацию продолжить карьеру работников сфер «Закупки» (22%), «Наука, образование» и «Продажи, обслуживание клиентов» (по 21%)», – сообщили авторы опроса.

Екатеринбург, Елена Сычева

