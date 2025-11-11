«Черная пятница» настала – как не разориться

«Черная пятница» с распродажами, заманчивыми предложениями и маркетинговыми уловками настала. Во многих магазинах этот шопинг-марафон продлится до декабря, плавно перетекая в предновогодний ажиотаж с мишурой и сувенирами. Как оградить себя от лишних и импульсивных покупок, рассказала клинический психолог Центра медицинской профилактики Анна Ткач.

По ее словам, нет ничего плохого в том, что какая-либо вещь подешевела. Но постоянный поиск уцененных товаров и зацикленность на «желтых ценниках» могут говорить о зависимом поведении. «Если человек все время ищет товары по акции, есть вероятность, что у него есть какая-то потребность, которую нужно удовлетворить. Возможно, таким образом он коротает время и досуг. Или он «заедает» («закупает») стрессовую ситуацию. Также, как вариант, у человека может быть пустота внутри, которую он забивает времяпрепровождением в магазинах и покупкой товаров», – отметила Ткач. Корни зависимого поведения – детская и инфантильная позиция, когда появляется то самое «хочу», влияющее на качество жизни человека, в том числе и на финансовую составляющую.

Нередко мы сами себя ругаем за импульсивные покупки. Но, по словам психолога, это проявление нелюбви к себе: «Речь про то, как человек сам к себе относится, как он себя позиционирует и как он своего внутреннего ребенка может успокоить. Когда мы себя все время ругаем и принижаем – это говорит о нелюбви к себе. И это накладывается не только на покупки, но и на то, какой сам человек».

Трата денег с чувством вины может разрушительно влиять как на психическое, так и на физическое здоровье. Эксперт утверждает, что в таких случаях должна быть огромная работа с внутренними убеждениями.

Для того чтобы не было финансовых ям, а самооценка стала высокой, необходимо придерживаться нескольких правил.

1. Быть для себя бухгалтером и контролером.

2. Ходить в магазин со списком.

3. Не посещать супермаркеты голодным.

4. Планировать и расписывать свой бюджет.

5. Откладывать деньги в конверт.

6. Расставлять приоритеты.

«Все это – самоконтроль и самодисциплина. По-другому не бывает: никто не придет и не «разрулит» ситуацию. Поэтому если есть такая проблема – нехватка денег, финансовая яма, нервотрепка по поводу затрат – берем ситуацию в свои руки и расписываем свой бюджет. Когда человек так будет рассчитывать свои деньги, тогда тратить на пустяки уже не сможет – ему будет жалко, потому что заметит просадку. Занимаясь планированием, человек будет контролировать свои финансы», – подытожила специалист.

