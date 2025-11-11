Уральцы рассказали, как включили Интернет и связь после роуминга

Россияне делятся новым опытом – как восстановить доступ к интернету и СМС после возвращения из зоны роумнга.

Напомним, накануне в России начало действовать новое ограничение – при ввозе сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться.

Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов и при возвращении из международного роуминга.

Как сообщила «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Анна, в ночь на 11 ноября она через Москву вернулась из Египта, по прилете ей пришла СМС от оператора об ограничении связи. Она прошла по ссылке, авторизовалась у оператора по номеру телефона, подтвердила с помощью капчи, что она не робот, и полностью вернула себе связь. Весь процесс занял не более двух минут.

Но, говорит собеседница «Нового Дня», многие люди, находясь в очереди на паспортный контроль на границе, оказались вообще не в курсе нововведений и не знали, что им делать. Кто-то звонил по горячей линии оператору связи, кто-то просто стоял и ругался. Впрочем, говорит Анна, к моменту выхода из здания аэропорта и заказа такси свои проблемы со связью сумели решить все.

