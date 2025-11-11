российское информационное агентство 18+

Женщина взыскала больше 100 тысяч за кривой тротуар, на котором она сломала ногу

Екатеринбурженка отсудила больше 100 тысяч рублей за травму, которую она получила на неровном тротуаре. Инцидент произошел еще в августе прошлого года на перекрестке улиц Белинского и Авиационной. Женщина повредила ногу и больше трех недель была на больничном, ходить она могла только с помощью костылей.

После выздоровления екатеринбурженка обратилась в суд с иском, в котором просила администрацию Октябрьского района выплатить ей 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также еще около 10 000 рублей – компенсацию расходов на медикаменты и судебные издержки.

«Суд привлек в качестве соответчиков администрацию Екатеринбурга, МУП Водоканал и ООО «Руслайнер». Две последние проводили земляные работы по замене инженерных сетей, после чего восстанавливали тротуарное покрытие, на котором и травмировалась женщина», – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В итоге суд признал виноватым ООО «Руслайнер», которое должно было восстановить тротуар после раскопок Водоканала, – по п. 2 ст. 1096 ГК РФ вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу.

Суд удовлетворил исковые требования женщины частично, взыскав с компании 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также расходы на лечение и судебные расходы. Екатеринбурженка обжаловала это решение в вышестоящей инстанции, однако там согласились доводами районного суда, решение устояло.

Екатеринбург, Елена Сычева

