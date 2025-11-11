Сегодня ночью спецслужбы проведут учения в центре Екатеринбурга (КАРТА)

В ночь с 11 на 12 ноября в Екатеринбурге на базе ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб отработают действия по пресечению теракта.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ Свердловской области, на время учений будет закрыто движение для пешеходов и транспорта в районе, ограниченном улицами Первомайской, Карла Либкнехта, Николая Никонова и береговой линией Городского пруда.
Гражданам рекомендуется заблаговременно планировать маршруты передвижения, следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов, при поиске сведений о ходе и результатах учения ориентироваться только на официальные источники информации.
Екатеринбург, Елена Владимирова
