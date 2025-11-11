российское информационное агентство 18+

Вторник, 11 ноября 2025, 14:15 мск

Новости Екатеринбург

Два уральских региона оказались в тройке самых криминальных в России

Два региона УрФО вошли в топ-3 самых криминальных в России. Это Челябинская и Свердловская области. В соответствии с опубликованными МВД данными, только в сентябре на Южном Урале зарегистрировано 38331 преступление, а на Среднем за тот же период – 34684.

На третьем месте по числу преступлений в сентябре оказался Красноярский край: там было совершено 32519 правонарушений. В десятку попали еще два региона УрФО – Тюменская область и ХМАО, там в сентябре совершено 18908 и 18849 преступлений соответственно.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2025, РИА «Новый День»

