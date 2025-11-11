Свердловчанка выдумала ребёнка, чтобы получить деньги от бывшего. Все вскрылось 7 лет спустя

Жительница города Серова Свердловской области выдумала ребенка, чтобы получать деньги от своего бывшего ухажера. Схема вскрылась только семь лет спустя – и мужчина обратился в полицию. В 2018 году Анастасия после расставания с Андреем написала ему, что беременна от него – он поверил и некоторое время переводил ей деньги. Спустя семь лет, летом этого года, Анастасия снова написала Андрею, напомнив о том, что у них есть сын, который сейчас якобы находятся в детском доме из-за тяжелого финансового положения «матери».

«Отец» перевел ей 50 000 рублей, а затем приехал в Серов, пытаясь добиться встречи с сыном. Она, разумеется, не состоялась. Позднее от общих знакомых Андрей узнал, что Анастасия никогда не имела детей. Тогда мужчина обратился в полицию, правоохранители завели дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Женщина всю вину полностью признала, суд назначил ей год исправительных работ, 15% от ее зарплаты будет уходить государству, также она должна будет выплатить Андрею 11 000 рублей, оставшиеся деньги она вернула ему ещё на стадии рассмотрения дела, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

