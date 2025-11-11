В мэрии объяснили, почему фестиваль «Лето на площади» не был фестивалем

Директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков ответил на критику фестиваля «Лето на площади», который обещали провести на месте бывшей парковки. На старте проекта городские власти рекламировали, что с июля по сентябрь площадь 1905 года преобразится в реакционное пространство для проведения ярмарок, фестивалей и праздников. На брусчатке действительно установили клумбы, скамейки и навесы, но по большей части площадь пустовала.
«Наша недоработка в том, что мы неправильно позиционировали «Лето на площади». Это не фестиваль. Идея была в том, чтобы центральная площадь стала открытым городским пространством с возможностью проведения на нем неких мероприятий. В концепции не предполагалось организовывать культурные события каждые выходные, – объяснил на пресс-конференции Илья Марков. – В следующем году перед летним сезоном мы будем более усердно вести переговоры с сообществами, которые могут провести на площади свои мероприятия. Но ввиду требований антитеррористического законодательства проведение даже небольшого массового собрания имеет нюансы, и не все организаторы готовы к таким расходам. Возможно, площадь 1905 года поменяет концепцию следующим летом».
Добавим, что автомобильную парковку на главной городской площади закрыли навсегда в конце июля 2025 года. Об этом много лет просили жители Екатеринбурга.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
