Архитекторы проекта набережной реки Патрушихи получили бронзу на международном фестивале «Зодчество»

Архитекторы ГК «КОРТРОС» заняли третье место на международном фестивале «Зодчество». На смотр-конкурс был представлен проект благоустройства набережной реки Патрушихи в квартале 26 района «Академический» города Екатеринбурга. Авторский тандем во главе с главным архитектором АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александром Ананьевым был удостоен бронзового диплома в номинации «Открытые общественные пространства».

Проект предполагает развитие прибрежной территории с созданием яруса дорожек, расположенных ближе к воде, а также строительство нового моста, который соединит две части 26-го квартала и обеспечит комфортное передвижение, в том числе для мам с колясками, между детским садом №43 и школой №79. На набережной планируется размещение амфитеатра, что позволит проводить камерные концерты для жителей района. Для прогулок с домашними питомцами предусмотрена площадка для выгула собак, а для занятий спортом – воркаут зона. Покормить уточек, проживающих на реке Патрушиха, можно будет с организованных спусков к воде.

При разработке проекта архитекторы учли пожелания почти двухсот горожан, направленные в адрес застройщика. Эти предложения стали основой для формирования функционального и визуально выразительного пространства.

«Большая честь для архитектурной команды нашей компании стать участниками XXXIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2025» и представить свою работу наряду с коллегами из лучших архитектурных бюро страны. Хочу отметить высокий уровень профессионализма и разнообразие концептуальных решений в представленных конкурсных работах. Награда стала признанием высокого уровня профессионализма архитекторов «КОРТРОС» и подтверждением значимости проекта для будущего развития Академического района», – отметил Александр Ананьев.

Смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2023-2025 гг. Проекты и постройки» проходил на фестивале «Зодчество», который проводится с 1992 года Союзом архитекторов России при поддержке Правительства Москвы, Министерства строительства и ЖКХ РФ и Москомархитектуры. Его цель – выявление лучших архитектурных практик, развитие градостроительной деятельности и формирование современной комфортной городской среды.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

