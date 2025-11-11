российское информационное агентство 18+

Вторник, 11 ноября 2025, 16:08 мск

Суд обязал МУГИСО убрать свалку у Шарташского лесопарка (ФОТО)

Фото: природоохранная прокуратура

Кировский суд Екатеринбурга обязал министерство по управлению госимуществом Свердловской области ликвидировать незаконную свалку возле Шарташского лесопарка.

Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры, выездная проверка выявила возле лесопарка свалку строительного и крупногабаритного мусора, полиэтиленовой тары и других отходов.

Установлено, что участок относится к категории неразграниченных земель Екатеринбурга, а значит, ответственность за его надлежащее содержание лежит на МУГИСО. Прокурор обратился в суд с требованием обязать МУГИСО ликвидировать свалку, суд требование удовлетворил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

