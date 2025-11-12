На Урале потеплеет до +6

Сегодня и завтра температура воздуха в Свердловской области будет держаться на отрицательных отметках, но затем в регион придет теплый атмосферный фронт.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 12 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем 0…-5 °C. В ночь на 13 ноября ночью будет -4…-9°, на крайнем севере до -14°, местами небольшой снег, днем -4…+1°.

В пятницу, 14 ноября, ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью -1…-6°, на крайнем севере до -11°, днем +1…+6 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

