С начала года в ДТП погибли более 300 уральцев

За 10 месяцев 2025 года в Свердловской области в ДТП погибли 295 человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По оперативным данным на 12 ноября, погибших еще больше – 307 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника отдела надзорной деятельности УГИБДД Свердловской области Леонид Лиханов.

Причиной более 30% смертельных аварий стало несоответствие выбранной скорости конкретным дорожным условиям, в таких ДТП погибли 112 человек. Еще 92 уральца погибли в результате ДТП с выездом на встречную полосу. Пьяные водители стали причиной 225 ДТП, которые унесли жизни 75 человек.

Самой аварийной региональной дорогой остается трасса Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. С начала года там случилось 50 ДТП с 22 погибшими. На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск в 32 ДТП погибли пятеро, на дороге Серов – Североуральск – Ивдель зарегистрировано 15 ДТП с 6 погибшими, на направлении Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда случилось 14 ДТП, в которых погибли четверо.

При этом признаки неудовлетворительного содержания дорог выявляются почти в каждом втором ДТП с пострадавшими. Самые частые нарушения – отсутствие разметки, плохое качество покрытия, отсутствие дорожных знаков. С начала года на таких участках случилось 1030 ДТП, в которых погибли 155 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

