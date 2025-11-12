В Свердловской области заметили розовое полярное сияние (ФОТО)

Сегодня ночью в некоторых городах Свердловской области можно было увидеть розовое полярное сияние. Напомним, такое небесное свечение возникает из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Чем сильнее активность на Солнце, тем ярче проявления на Земле.

Верхняя Синячиха

Накануне ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о сильной магнитной буре, каких не было больше года, с мая 2024 года. Уже вчера вечером плазменные облака, вылетевшие в сторону Земли после вспышек на Солнце 9 и 10 ноября, достигли нашей планеты.

Верхняя Синячиха

«Ожидается более жесткое, чем на прошлой неделе, близкое к фронтальному, событие, хотя центральные, наиболее плотные, части плазменных выбросов, как ожидается, будут на 10-15 градусов смещены от направления на Землю, что частично смягчит воздействие на магнитосферу», – ранее отметили в лаборатории.

Артемовский

Екатеринбург, Дарья Деменева

