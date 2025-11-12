«Есть машина, готова выезжать», «Заберу на бизнес-такси»: мамы создали чат поддержки женщин, которых некому встречать из роддома

Российские мамы создали супер-чат поддержки друг друга в телеграме. Все началось с ролика в запрещенной сети: там пользователь Анастасия Вишнякова поделилась своей историей, и это стало отправной точкой.

«У меня в таких ситуациях стучит сердце и эмоции воспоминаний всплывают волной. Когда-то я лежала в роддоме с моими двойняшками, в нашей палате были еще одни двойняшки, маму которых по скорой увезли после родов в другую больницу. И я осталась в палате одна с четырьмя детьми. Шапочки, подгузники, внимание и заботу мне пришлось умножить тогда в четыре раза. Их мамочка их забрала уже позже. И еще одна девушка родила малышку сильно раньше срока и пробыла в роддоме 4 месяца. Ее с недоношенным еще малышом папа отказался встречать из роддома. В то время я со своими двойняшками была уже дома, и, узнав это, оставила их на пару часов с бабушками и няней, в минус 35 поехала встречать ее с малышкой, которой еще нужно было супер бережное отношение», – рассказала Анастасия.

Написать пост ее побудила история другой девушки из Анапы, которая тоже не осталась в стороне – и помогла маме с новорожденным добраться до дома, т.к. из роддома их никто не встречал. Пост Анастасии вызвал огромную реакцию, под ним оставили комментарии больше 3,5 тысячи пользователей, которые делились похожими историями, а также выражали готовность приехать и помочь тем мамам, кто в этом нуждается. Так появился супер-чат в телеграме: он разбит на рубрики по городам. В нем уже также больше 3,5 тысячи участниц: девушки и женщины делятся родительским опытом, предлагают друг другу помощь и договариваются о совместных прогулках с детьми. «Есть машина, я мобильная, готова выезжать почти в любой момент, дети уже взрослые, 12 и 5, так что пишите», – сообщает Марина.

«Мы только недавно переехали из Москвы в Екатеринбург, машины пока у меня нет, но встретить могу на бизнес-такси», – пишет Гульнигор.

Таких сообщений в ветке каждого города – сотни. «Прочитала пост с утра, всплакнула – какая потрясающая идея. Я с вами. Если нужна помощь, пишите», – добавляет Екатерина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube