Среда, 12 ноября 2025, 12:19 мск

В Екатеринбурге погиб водитель, которому стало плохо за рулем (ФОТО)

Сегодня в 09:10 на улице Цвиллинга, 1, случилось ДТП, в результате которого погиб водитель и пострадал пассажир.
Как сообщили в пресс-службе горГАИ, 51-летнему водителю автомобиля «Ниссан» внезапно стало плохо, он потерял контроль над машиной. В результате автомобиль врезался в опору ЛЭП.

Водитель скончался на месте до прибытия скорой. Причину смерти установят судмедэксперты. В момент ДТП в салоне автомобиля находилась пассажирка 52 лет, которая получила травмы, ее отвезли в больницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

