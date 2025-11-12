В Екатеринбурге погиб водитель, которому стало плохо за рулем (ФОТО)

Сегодня в 09:10 на улице Цвиллинга, 1, случилось ДТП, в результате которого погиб водитель и пострадал пассажир.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, 51-летнему водителю автомобиля «Ниссан» внезапно стало плохо, он потерял контроль над машиной. В результате автомобиль врезался в опору ЛЭП.

Водитель скончался на месте до прибытия скорой. Причину смерти установят судмедэксперты. В момент ДТП в салоне автомобиля находилась пассажирка 52 лет, которая получила травмы, ее отвезли в больницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

