Свердловчане сдали в банки 4,5 тонны мелочи

Жители Свердловской области в ходе осенней акции «Монетная неделя» принесли в банки около 1,2 миллиона монет разного номинала на общую сумму почти 4 миллиона рублей. Общий вес собранной мелочи составил 4,5 тонны, рассказали в Уральском управлении ГУ Банка России.

В акции приняли участие более 100 отделений банков в 45 городах. Во время «Монетной недели» можно было обменять мелочь на банкноты без комиссии или зачислить сумму на банковский счет. Чаще всего жители региона приносили монеты номиналом 10 рублей (294 тысяч штук), на втором месте – 10 копеек (213 тысяч штук), на третьем – 1 рубль (211 тысяч штук). В целом по стране во время акции было собрано более 56 миллионов монет на общую сумму 245 миллионов рублей.

«Некоторые граждане по-прежнему предпочитают пользоваться наличными, несмотря на большое количество безналичных форм расчетов. Это значит, что разменные деньги нужны. Мелочи часто не хватает в магазинах, на транспорте, на почте. Подобные акции помогают вернуть монеты в оборот», – отметил начальник центра организации наличного денежного обращения и операционного обслуживания Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

