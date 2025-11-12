Росмолодежь массово судится за гранты, выданные в 2019-2020 годах. Причина

Федеральное агентство по делам молодежи массово судится с получателями своих грантов. Речь, в основном, о тех, кто выиграл конкурс на предоставление финансовой помощи в реализации проектов в 2019-2020 годах. Причина, по мнению Росмолодежи, в «кривых» отчетах.

Однако сами грантополучатели говорят, что на момент сдачи и после проверки все было хорошо, а проблемы начались несколько лет спустя, причем в разных регионах России.

Так, в Свердловской области Росмолодежь в этом году требовала через суд от чиновника свердловского минобра Никиты Бельтюкова вернуть 1 млн рублей гранта – по версии агентства, он не отчитался за проект в установленные сроки, в январе 2022 года (сам грант был получен в конце 2020-го), а отчитался только в 2023-м. Однако суд не нашел оснований для возврата средств, т.к. мероприятия, на которые они направлялись, были проведены.

Похожая история произошла в Кузбассе: там с получателя гранта на 800 тысяч рублей пытались взыскать всю сумму, выданную также в 2020 году. Росмолодежь также ссылалась на просроченный отчет, но в ходе суда выяснилось, что молодой человек отправлял все документы на электронную почту федерального агентства, и в исковых требованиях было отказано.

Но есть и другие примеры, когда Росмолодежи удалось отсудить деньги у получателей грантов, которые были при этом успешно реализованы. «У нас была похожая проблема: реализовали грант на 1 млн в 2019 году, сразу отправили всю отчетность, но по каким-то причинам Росмолодежь не проверила ее, а в 2024-м стала перепроверять – и выявила какие-то несущественные недочеты, именно бюрократического толка. Агентство отправило нам письмо, но на адрес, который уже не использовался человеком, и все, все уведомления прошли мимо, поэтому Росмолодежь пошла в суд – и выиграла. Пришлось брать кредит, чтобы вернуть им деньги», – рассказала получатель гранта в одном из регионов страны.

Грантополучатели нынешнего года тоже сообщают о проблемах в коммуникации по линии отчетности – с 2025-го для них ввели так называемые контрольные точки. По мере реализации проекта, на который Росмолодежь выделила деньги, нужно отчитываться. «Я загружала три контрольные точки по выполнению проекта, и они у меня оставались на проверке постоянно. Кнопки «Итоговый отчет» не было, но я не беспокоилась, ждала, когда будет по контрольным точкам. Оказалось, зря. Со мной ни разу никто не связывался, меня никто не искал, я начала сама звонить, спрашивать, что случилось, потому что у меня в личном кабинете появилось «Верните деньги», – рассказала «Новому Дню» получатель гранта.

Екатеринбург, Елена Сычева

