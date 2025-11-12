Двое полицейских получили взятку от нелегального золотодобытчика

В Невьянске два сотрудника полиции попытались взять под свое покровительство нелегального золотодобытчика. Они уже лишились своих должностей в правоохранительных органах, а теперь еще стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, весной 2025 года обвиняемые получили взятку от мужчины, который незаконно добывал золото на территории Невьянского городского округа. Фигуранты были задержаны сразу после получения ими денег.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники были уволены из органов МВД по отрицательным основаниям за проступок, порочащий честь представителя правоохранительного органа. Если судебное разбирательство подтвердит их причастность к коррупционному преступлению, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Горелых отметил, что спецоперацию по задержанию и изобличению любителей «лёгких денег» проводили сотрудники регионального ФСБ и офицеры полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

Невьянск, Елена Владимирова

