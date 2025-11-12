Сегодня Синичкин день – как поддержать пернатых в холода

В России 12 ноября отмечается Синичкин день. Этот праздник появился по инициативе Союза охраны птиц России, чтобы привлечь внимание людей к проблемам сохранения пернатых. Из-за деятельности человека дикие птицы теряют естественные места обитания и страдают от нехватки пищи.

При наступлении холодов птицы-зимники прилетают из леса в деревни и города в поисках пищи. Им становятся недоступны насекомые, которые укрылись под снегом, а подмерзших ягод на ветках не хватает. Найти корм зимой – это вопрос выживания для птиц, от холода они могут погибнуть. Сытой птице, наоборот, не страшны даже сильные морозы.

Орнитологи советуют подкармливать синиц зимой нежареными семечками подсолнечника и тыквы, арахисом, разными крупами и несоленым салом. В холода у птичек очень быстрый метаболизм, им необходимо большое количество калорий. Кусочек жирного сала как раз обеспечивает организм пернатых необходимой энергией. В случае нехватки питания синицы могут прибегнуть к каннибализму: большие особи убивают более маленьких, чтобы получить столь необходимый для выживания белок.

При этом птицам категорически нельзя давать сладости, соленые и жареные продукты, а также ржаной хлеб. Эти «лакомства» могут привести к их гибели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

