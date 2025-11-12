Анализом эффективности уральских спортсменов займется ИИ

Искусственный интеллект будет анализировать эффективность действий уральских спортсменов. Проект запускают в Академии единоборств РМК – он будет базироваться на отечественной нейросети, которая задействует компьютерное зрение. ИИ будет считать количество, виды и скорость выброшенных ударов, вести судейский счет и определять победителя поединка без участия человека.

Подобную аналитику уже испытали на чемпионате России по боксу в Екатеринбурге – система точно определила победителя финала, что совпало с решением судей, и подготовила для спортсменов и тренеров аналитические отчеты с тактическими рекомендациями. Планируется, что уже в ближайшее время решение будет адаптировано для работы детских тренеров для разбора техники ударов и спаррингов.

«Один из ключевых моментов проекта в том, что тренеры детей и подростков в перспективе смогут самостоятельно и без лишних проблем анализировать своих спортсменов, систематизировать их достижения, сильные и слабые аспекты. И надо понимать, что тренеры ведут десятки и сотни детей, и все удержать в голове просто невозможно», – пояснил президент Академии спорта РМК Иван Штырков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube