Восьмиклассница отдала мошенникам отцовскую заначку – 1,3 млн рублей

В Екатеринбурге полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество»: четырнадцатилетняя девочка отдала телефонным злоумышленником более 1,3 млн рублей. Это были сбережения ее отца, который и обратился в полицию.

Неизвестные написали восьмикласснице в мессенджере. Собеседник представился школьной медсестрой: девочку убедили в том, что в ее медкарте не хватает данных, чтобы «внести их», школьница должна сообщить код из СМС. Когда девочка передала нужную информацию, с ней связались якобы сотрудники портала госуслуг, которые заявили, что личный кабинет ее родителей взломан, на них взяли кредиты, а деньги направили представителям вражеского государства, из-за чего родителей теперь будут судить.

После с ребенком связался лжеспециалист Росфинмониторинга, который велел напуганному подростку собрать все имеющиеся в квартире деньги, ценности, сфотографировать их и отправить сотрудникам ведомства. После, по инструкции злоумышленников, девочка, взяв с собой сбережения отца, приобрела в магазине сотовый телефон, скачала указанное приложение и через ряд банкоматов, расположенных по различным адресам, внесла на указанные кураторами счета свыше 1,3 млн рублей. Когда ребенок совершил все необходимые операции, звонки от неизвестных прекратились, и она сообщила обо всем родителям.

Общий ущерб составил 1 миллион 324 тысячи рублей – личные накопления заявителя.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube