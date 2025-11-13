МЧС предупредило о работе авиации в Екатеринбурге: «Сохраняйте спокойствие»

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредила о работе авиации в Екатеринбурге сегодня утром. Речь идёт о тренировочных занятиях в районе улицы Машинной.
«Специалисты МЧС России просят граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев», – сообщили в ведомстве.
Там не уточнили, какая именно авиационная техника будет использоваться в тренировке.
Екатеринбург, Елена Сычева
