МЧС предупредило о работе авиации в Екатеринбурге: «Сохраняйте спокойствие»

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредила о работе авиации в Екатеринбурге сегодня утром. Речь идёт о тренировочных занятиях в районе улицы Машинной.

«Специалисты МЧС России просят граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев», – сообщили в ведомстве.

Там не уточнили, какая именно авиационная техника будет использоваться в тренировке.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube