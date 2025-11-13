Ушел в отставку уральский мэр-долгожитель

Дума Нижнесергинского муниципального района приняла досрочную отставку по собственному желанию мэра Валерия Еремеева. На том же заседании депутаты наградили уходящего главу Почетной грамотой.

Валерию Еремееву сейчас 65 лет, он работал в районной администрации еще с 1990-х годов, а возглавлял ее с 2007 года. Ожидается, что сегодня губернатор Денис Паслер назначит врио главы Нижнесергинского района.

Нижние Серги, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube