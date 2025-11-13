Суд вынес приговор матери: дети погибли в огне, пока она была в гостях

Асбестовский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая оставила своих двух детей без присмотра, и они погибли в пожаре. Утром 28 июля этого года Татьяна П. ушла в гости, в ее квартире одни остались 4-летний сын Андрей и 3-летняя дочь Ева. В какой-то момент произошел пожар, малыши не смогли выбраться из квартиры и задохнулись.

Дознаватели установили, что дети нашли газовую зажигалку и играли ей, из-за чего и случился пожар. Подсудимая полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке: суд учел, что у нее есть постоянное место работы, она ранее не привлекалась к уголовной ответственности, полностью раскаялась в содеянном. За преступление, предусмотренное ч. 3 ст.109 УК РФ, ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Асбест, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube