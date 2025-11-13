260 тысяч уральцев не смогут выехать за границу

Более 260 тысяч жителей Свердловской области не смогут выехать за границу из-за имеющихся долгов по алиментам и штрафам. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, в отношении алиментщиков вынесено 6 тысяч постановлений на общую сумму долга 1 миллиард рублей.

По штрафам, в том числе назначенным ГИБДД, вынесено более 9,5 тысячи постановлений на общую сумму 530 миллионов рублей. Судебные приставы советуют при планировании отпусков и новогодних каникул заранее побеспокоиться о погашении имеющихся долгов, чтобы при попытке выехать за границу не столкнуться с неприятными сюрпризами.

Узнать о наличии задолженности и ограничении в праве выезда за границу Российской Федерации, а также погасить долги можно через личный кабинет на сайте Госуслуг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

