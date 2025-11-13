российское информационное агентство 18+

Четверг, 13 ноября 2025, 09:31 мск

Екатеринбург успешно подготовился к отопительному сезону

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

Сегодня Екатеринбург получил от Уральского управления Ростехнадзора паспорт готовности к отопительному сезону.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов, специалисты проделали огромную работу, чтобы подготовить коммунальный комплекс к холодам.

За летний период в Екатеринбурге прошло 4 этапа гидравлических испытаний; заменено 29 километров теплосетей; подготовлено к зиме 169 теплоисточников, 13 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов, более 3,5 тысячи километров тепловых сетей. Проведена проверка 80 теплоснабжающих и 8 теплосетевых организаций, 8 403 жилых домов, 1 545 объектов социальной сферы.

Напомним, центральное отопление в домах Екатеринбурга включили к 1 октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

