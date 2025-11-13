Теперь официально: в Екатеринбурге появился сквер Ильи Кормильцева

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении имен скверу и двум аллеями, расположенным по улице Белинского.

Теперь зеленая зона на участке от улицы Декабристов до дома № 83 по улице Белинского носит название «сквер Ильи Кормильцева». Неподалеку расположен Институт естественных наук и математики УрФУ, где учился уральский поэт и автор песен рок-группы «Наутилус Помпилиус».

Аллея от улицы Декабристов до парка имени Павлика Морозова названа в честь знаменитого деятеля горнозаводской промышленности Аникиты Ярцова, чья жизнь была тесно связана с колледжем имени Ползунова. Студенческое общежитие колледжа примыкает к этой территории.

Зеленое пространство, простирающееся вдоль сада имени Павлика Морозова до улицы Куйбышева, теперь имеет наименование «аллея Студентов-фронтовиков». Это название прижилось очень давно, но никогда не фиксировалось официально в документах. На аллее растут деревья, высаженные студентками бывшего училища в честь одногруппников, ушедших на фронт Великой Отечественной войны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

